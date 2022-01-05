Благовещенск, , 09:18 — REGNUM Из Амурской области за восемь месяце 2021 года уехали 1174 жителя. Около четверти из них вернулись обратно, сообщил глава региона Василий Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отток населения

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Целью органов власти региона губернатор назвал изменение миграционной ситуации, в том числе с помощью вложения в экономику инвестиций и реализации инфраструктурных проектов.

«Государство прилагает серьёзные усилия по развитию Дальнего Востока. Этот вопрос стоит на контроле у президента, и высшие руководители страны регулярно посещают наш регион. Успешно решать задачу сохранения населения можно только, если исходить из потребностей самих людей. Согласно исследованиям, существует три базовых группы вопросов, побуждающих человека сменить свое место жительства. Первая группа вопросов — все, что связано с работой. Вторая группа — дом, и третья группа вопросов касается семьи. Начнем с работы. Здесь я хочу подробно остановиться на инфраструктуре, которая имеет критическое значение для всех сфер народного хозяйства», — подчеркнул Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным амурстата, численность населения Амурской области за первые три месяца 2021 года уменьшилась на 2,1 тыс. человек и составила на 1 апреля 779,7 тыс. Как отметили специалисты на 80,5% численность населения Приамурья снизилась из-за превышения смертности над рождаемостью. Остальные 19,5% приходятся на миграционный отток.