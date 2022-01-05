Жители Приамурья, покинувшие регион, возвращаются обратно
Благовещенск, 5 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Из Амурской области за восемь месяце 2021 года уехали 1174 жителя. Около четверти из них вернулись обратно, сообщил глава региона Василий Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Естественный прирост населения зафиксирован в двух регионах ДФО
Целью органов власти региона губернатор назвал изменение миграционной ситуации, в том числе с помощью вложения в экономику инвестиций и реализации инфраструктурных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным амурстата, численность населения Амурской области за первые три месяца 2021 года уменьшилась на 2,1 тыс. человек и составила на 1 апреля 779,7 тыс. Как отметили специалисты на 80,5% численность населения Приамурья снизилась из-за превышения смертности над рождаемостью. Остальные 19,5% приходятся на миграционный отток.