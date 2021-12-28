Черкесск, , 09:18 — REGNUM В Ингушетии произошел конфликт между местными жителями и соседями из Чечни. Словесная перепалка переросла в массовую драку и завершилась стрельбой. Причиной стал дорожный конфликт, пишет «Интерфакс».

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

"По предварительным данным, житель соседней республики при передвижении на федеральной трассе на микроавтобусе создавал помеху местному жителю, не уступая дорогу. Остановившись на обочине, мужчины начали разбираться, словесная перепалка между водителями переросла в драку с участием знакомых с обеих сторон», — пишет издание.

Инцидент случился вечером 27 декабря на федеральной трассе «Кавказ» в Назрановском районе Ингушетии. Сообщается, что в ходе конфликта раздались выстрелы из травматического пистолета. Открыл стрельбу якобы житель Ингушетии, получивший удар в драке.

Развитию событий по более жесткому сценарию помешало вмешательство сотрудников правоохранительных органов. Участников конфликта задержали. Комментариев правоохранительных органов по поводу инцидента на сайтах органов правоохраны пока нет.