Волгоград, 28 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Озимые под урожай 2022 года заняли рекордные площади в Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Pitsch Озимые поля

Впервые за всю историю на полях засеяно 1,66 млн га озимых культур. Самую большую площадь заняла пшеница — 1,59 млн га. Ещё 54,4 тысячи га отвели под посевы ржи, остальное распределено между тритикале, ячменём и рыжиком. Специалисты оценивают состояние посевов как хорошее.

Под урожай 2021 года аграрии Волгоградской области отводили 1,63 млн га посевов.