Киев, , 09:30 — REGNUM Создание штаба территориальной обороны, о котором ранее заявил мэр Киева Виталий Кличко, не входит в полномочия глав городов. Об этом киевскому мэру напомнили в министерстве обороны Украины.

Виталий Кличко Gov.ua

В сообщении на сайте министерства говорится, что органам местного самоуправления следует действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, которые идут вразрез с законом об основах национального сопротивления. Это может ввести в заблуждение граждан и навредить оборонным интересам государства.

«Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны», — добавили в ведомстве.

Министр обороны Алексей Резников призвал всех руководителей органов местного самоуправления и других избранных лиц «воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны», исключить пиар и действовать в пределах своих компетенций.

Мэр Киева Кличко 27 декабря заявил на совещании, что в Киеве создаётся штаб территориальной обороны, система обороны украинской столицы будет развёрнута в ближайшее время, а в январе состоятся командно-штабные учения территориальной обороны города. Войска территориальной обороны входят как резервный компонент в украинскую армию.

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