Новосибирск, 28 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Объём вложений в модернизацию новосибирских ТЭЦ в 2022 году будет увеличен. Об этом заявили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

ТЭЦ

Инвестиции составят 1,2 млрд рублей. Это, по данным СГК, — вдвое больше, чем в 2021 году.

Средства планируется направить на модернизацию электрофильтра и паропроводов, установку систем очистки котлов.

Ещё 2,9 млрд компания вложит в ремонт, в 2021 году — 2,7 млрд рублей.