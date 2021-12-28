Пекин, , 09:16 — REGNUM Китайский триллер «Светлячки на солнце» остался на вершине чарта кассовых сборов материковой части Китая 28 декабря, показали данные китайской информационной сети, специализирующейся на фильмах, передает агентство Синьхуа.

Кино Tobias Wrzal

Фильм, являющийся продолжением картины «Овцы без пастуха», вышедшего в 2019 году, рассказывает историю бедной семьи и отчаявшегося отца, который прилагает все усилия, чтобы собрать деньги на операцию своему сыну. За 11-й день проката фильм собрал около 25 млн юаней (около $3,92 млн), что составляет половину от общего объема сборов всех фильмов в кинотеатрах Китая за этот день.

Семейный романтический фильм «З — значит занят», занял второе место в чарте кассовых сборов, собрав 9,56 млн юаней на четвертый день проката. За ним последовала анимация «Я такой, какой я есть», собрав 4,4 млн юаней.