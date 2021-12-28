Улан-Удэ, 28 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ организована проверка по факту смерти двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тела мужчины и женщины 41 года и 38 лет в квартире на улице Павлова были найдены 27 декабря.

СУ СКР по Бурятии В Бурятии два человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем

Предварительно установлено, что накануне вечером компания бродяг распивала спиртное в квартире. Ночью они купили в продуктовом магазине флаконы с антисептиком и продолжили гулянку.

«Под утро люди почувствовали недомогание и боли, через некоторое время двое из них скончались, остальные госпитализированы с предварительным диагнозом «пищевое отравление антисептическим средством», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки в магазине изъяли всю аналогичную продукцию для проведения экспертиз. Точную причину смерти умерших установят судмедэксперты.