Казань, , 09:28 — REGNUM Следственные органы Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное после гибели двух человек по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Предположительно, мужчина и женщина умерли от отравления угарным газом, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Тела 53-летней женщины и 48-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом обнаружили 26 декабря в квартире одного из домов по улице Шоссейная города Казани. Назначены необходимые экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, вечером 25 декабря в квартире одного из домов в Приволжском районе города Казани отравились угарным газом пять человек, в том числе двое детей 2007 и 2021 родов рождения. Младшего ребенка и 18-летнюю девушку госпитализировали.

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