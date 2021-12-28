Джакарта, 28 декабря 2021, 09:12 — REGNUM Главное управление гражданской авиации в Индонезии отменило запрет на полеты самолетов Boeing 737 Max 8, сообщает Kompas.
Генеральное управление гражданской авиации отменяет запрет на эксплуатацию всех самолетов Boeing 737 Max 8, которые эксплуатируются авиационными операторами в воздушном пространстве Индонезии. Операторы должны соблюдать условия эксплуатации самолетов.
Напомним, ранее самолетам Boeing 737 MAX было запрещено летать в воздушном пространстве после несчастных случаев, произошедших в Эфиопии и Индонезии с 346 жертвами в 2019 году. Две аварии произошли с разницей в пять месяцев.