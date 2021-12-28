Джакарта, 28 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Главное управление гражданской авиации в Индонезии отменило запрет на полеты самолетов Boeing 737 Max 8, сообщает Kompas.

(сс) Nathan Coats Boeing 737 MAX

Генеральное управление гражданской авиации отменяет запрет на эксплуатацию всех самолетов Boeing 737 Max 8, которые эксплуатируются авиационными операторами в воздушном пространстве Индонезии. Операторы должны соблюдать условия эксплуатации самолетов.

Напомним, ранее самолетам Boeing 737 MAX было запрещено летать в воздушном пространстве после несчастных случаев, произошедших в Эфиопии и Индонезии с 346 жертвами в 2019 году. Две аварии произошли с разницей в пять месяцев.