* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:12 — REGNUM Правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отвергло критику правозащитных организаций за то, что они осудили рекомендацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещающую женщинам путешествовать без «махрама», назвав это негативной пропагандой против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Инамулла Самангани, пресс-секретарь правительства, возглавляемого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Твиттере, что заявления правозащитной организации являются «чистой пропагандой».

Он подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважают права всех граждан страны, как мужчин, так и женщин, и гарантируют их право на работу и образование в рамках исламского законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» раскритиковала директиву «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вводящую ограничения для женщин.

Организация подчеркнула, что рекомендация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретить женщинам путешествовать без «махрама» равносильна заключению женщин в тюрьму.

Хизер Барр, заместитель директора по правам женщин «Хьюман Райтс Вотч», подчеркнула, что директива лишает женщин возможности свободно передвигаться, путешествовать, торговать или избегать насилия.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно выпустило новые инструкции для водителей. Руководящие принципы советуют водителям не позволять женщинам без хиджаба ездить в своих транспортных средствах, а также воздерживаться от поездок с женщинами без «махрама» на расстояние более 45 миль.

Стоит отметить, что с падением предыдущего правительства талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) навязали гражданам строгие законы. Это особенно заметно в отношении прав женщин. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не разрешил женщинам работать вне дома и не разрешает девочкам посещать занятия после шестого классе.