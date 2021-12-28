Астана, 28 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде не смог взять реванш у казахстанского «Барыса». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

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Уже на четвертой минуте игры «Барыс» открыл счет. Это создало серьезные проблемы уральской команде. Подопечным Николая Заварухина несколько раз приходилось отыгрываться. Однако в серии буллитов перевес оказался на стороне хозяев. Вратарь «Автомобилиста» отразил три буллита и пропустил два. В то время, как его коллега по амплуа справился с четырьмя шайбами в сторону своих ворот. В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами в основное время отличились Стефан де Коста и Анатолий Голышев.

Для уральской команды это пятое поражение подряд. После очередного проигрыша «Автомобилист» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.