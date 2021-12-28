Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинацию от COVID-19 прошли более 133 тысяч военнослужащих. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

На входе в госпиталь Василий Иванов © ИА REGNUM

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По данным военного ведомства, бустерную дозу прививки получили военнослужащие, которые завершили полный курс вакцинации от коронавируса (два компонента препарата «Спутник V») до 1 июня.

пресс-служба ЮВО «В ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. — военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. — гражданский персонал».

Отмечается, что вакцинацию на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений округа также проходят курсанты военных образовательных учреждений, их преподавательский состав, а также сотрудники располагающихся в округе организаций Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каспийске завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции экипажи малых артиллерийских кораблей (МРК) «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала» корабельного соединения Каспийской флотилии ВМФ России.

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