Ростов-на-Дону, 28 декабря 2021, 09:11 — REGNUM В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинацию от COVID-19 прошли более 133 тысяч военнослужащих. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
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По данным военного ведомства, бустерную дозу прививки получили военнослужащие, которые завершили полный курс вакцинации от коронавируса (два компонента препарата «Спутник V») до 1 июня.
Отмечается, что вакцинацию на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений округа также проходят курсанты военных образовательных учреждений, их преподавательский состав, а также сотрудники располагающихся в округе организаций Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Каспийске завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции экипажи малых артиллерийских кораблей (МРК) «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала» корабельного соединения Каспийской флотилии ВМФ России.
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