Тайюань , Китай, 28 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Из города Ханьчжун провинции Шэньси на северо-западе Китая 26 декабря отправился новый грузовой поезд по направлению в Узбекистан и Казахстан в рамках грузового сообщения Китай — Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Поезд, следовавший через столицу провинции город Сиань, повез 767 тонн товаров, включая детские коляски, одежду, канцелярские принадлежности, керамические чайные сервизы и предметы гигиены. Ожидается, что он покинет Китай через сухопутный порт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе по пути в Узбекистан и Казахстан.

Ожидается, что в будущем грузовые поезда, курсирующие через город Ханьчжун, будут использоваться для увеличения китайского экспорта сельскохозяйственной продукции, такой как чай, рис и апельсины, сообщает местная логистическая фирма, занимающаяся перевозками грузовыми поездами.

С марта этого года город Ханьчжун экспортирует чай в ряд стран, включая Россию и Нидерланды, с помощью грузовых поездов Китай-Европа.