Москва, , 09:10 — REGNUM Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столице России во вторник, 28 декабря. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °C. Об этом 28 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние и периферия антициклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. В Москве минус 8−10 градусов, в Подмосковье — от минус 7 до 12 градусов мороза», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2−7 м/с, атмосферное давление немного повысится, составив 753 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последняя неделя 2021 года в Центральной России начнется с усиления морозов.