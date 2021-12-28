Дамаск, 28 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Сирийские подразделения противовоздушной обороны отразили авиаудары Израиля по окрестностям порта в провинции Латакия, сообщило сирийское государственное телевидение.

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Отмечается, что авиаудары были нанесены в ночь на 28 декабря со стороны Средиземного моря, «нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии».

Отметим, порт Латакия находится в 15 км от российской авиабазы Хмеймим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушно-космические силы России перебросили на военную базу в аэропорту Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии крупную авиационную группировку, включая самолёты А-50У.

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