Екатеринбург, 28 декабря 2021, 09:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Глава государства уже подписал соответствующий документ.
Орден выдают за особо значимые достижения в области государственного управления, экономики, научно-исследовательской деятельности, развития культуры. Его могут получить не только политики, но и спортсмены, деятели культуры, общественные деятели и дипломаты.
Обычно столь высокую награду получают те, кто ранее уже был удостоен особых знаков отличия. В случае Евгения Куйвашева это орден Александра Невского. Глава региона получил его в 2019 году из рук Владимира Путина.