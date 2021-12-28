Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Глава государства уже подписал соответствующий документ.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Ordenrf.ru

Орден выдают за особо значимые достижения в области государственного управления, экономики, научно-исследовательской деятельности, развития культуры. Его могут получить не только политики, но и спортсмены, деятели культуры, общественные деятели и дипломаты.

Обычно столь высокую награду получают те, кто ранее уже был удостоен особых знаков отличия. В случае Евгения Куйвашева это орден Александра Невского. Глава региона получил его в 2019 году из рук Владимира Путина.