Душанбе, 28 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Электроэнергетические компании Таджикистана заключили с Афганистаном договор на поставки электроэнергии в соседнюю страну на 2022 год. Об этом 28 декабря сообщает Азия Плюс.

Noorimages.com Граница Таджикистана с Афганистаном

Отмечается, что документ подписан по итогам переговоров представителей Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) и «Барки точик». Подписи под документом поставили глава DABS Хафиз Мухаммад Амин и гендиректор «Барки точик» Мирзо Исмоилзода.

При этом, сведениями о том, где проходила церемония подписания документа, а также информация об объемах и стоимости таджикского электричества для афганских потребителей, издание не располагает.

Отмечается, что согласно действующему контракту, Таджикистан должен был до конца этого года поставить в Афганистан 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Сообщается, что Афганистан платит за каждый киловатт три цента по линии электропередачи 110 кВ и 4,5 цента — по ЛЭП 220 кВ.

«Таджикистан за 11 месяцев текущего года экспортировал электроэнергию на сумму около 94 миллиона долларов, что почти в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года», — говорится в публикации.