Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве в 2022 году планируется завершить строительство девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщает 28 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работы продолжаются на четырех станциях восточного участка, трёх станциях северо-восточного, а также двух станциях бывшей Каховской линии.

«Общая готовность оставшегося отрезка Большого кольца превысила 60%», — рассказал вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, лучше всего готов северо-восточный участок — на 85%. На станции «Марьина роща» уже запустили эскалаторы, которые станут самыми длинными в Москве — 135 метров. До них наибольшая длина эскалаторов была на станции «Парк Победы» — 125 метров.

В 2022 году ожидается запуск всех девяти новых станций.