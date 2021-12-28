Уфа, , 09:07 — REGNUM Рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства зафиксирован в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Самозанятый

Данный вопрос был рассмотрен на заседании президиума правительства региона.

Сообщается, что количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в республике выросло на 11%. При этом основным фактором, который повлиял на рост этого показателя, стал переход некоторых предпринимателей на «самозанятость».

"За год наблюдается двукратный рост зарегистрированных «самозанятых», количество которых составляет 72,1 тысяч человек», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в республике в 2021 году господдержку получили свыше восьми тысяч организаций и индивидуальных предприятий на общую сумму около семи млрд рублей.