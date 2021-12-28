Якутск, , 09:13 — REGNUM Авиабилеты в арктические районы Якутии с 2022 году будут субсидировать. Эту льготу предусмотрят для всех жителей якутской Арктики вне зависимости от возраста и социального статуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе правительства республики.

В Арктике Kirill Skurikhin

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На эти цели в бюджете региона заложили средства. Субсидированные билеты в Якутск смогут покупать жители 13 районов республики. Субсидированным перелётом смогут воспользоваться только те, кто имеет прописку в арктических муниципалитетах.

«В принятом бюджете на 2022 год финансирование мероприятий по повышению транспортной доступности существенно увеличено. Благодаря этому со следующего года будет расширена программа субсидирования во внутрирегиональном сообщении от населенных пунктов арктической зоны до узлового аэропорта Якутск и в обратном направлении», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял о том, что республиканскую авиакомпанию перестанут поддерживать из бюджета напрямую. Он дал поручение предусмотреть для «Якутии» другие меры финансовой поддержки, в том числе субсидирование авиабилетов на рейсах, выполняемых внутри региона.