Якутск, 28 декабря 2021, 09:13 — REGNUM Авиабилеты в арктические районы Якутии с 2022 году будут субсидировать. Эту льготу предусмотрят для всех жителей якутской Арктики вне зависимости от возраста и социального статуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе правительства республики.
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На эти цели в бюджете региона заложили средства. Субсидированные билеты в Якутск смогут покупать жители 13 районов республики. Субсидированным перелётом смогут воспользоваться только те, кто имеет прописку в арктических муниципалитетах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял о том, что республиканскую авиакомпанию перестанут поддерживать из бюджета напрямую. Он дал поручение предусмотреть для «Якутии» другие меры финансовой поддержки, в том числе субсидирование авиабилетов на рейсах, выполняемых внутри региона.