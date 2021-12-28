Кемерово, , 09:05 — REGNUM В Кемеровской области за неделю уменьшилось число обращений в поликлиники. По словам заместителя председателя правительства региона Алексея Цигельника, меньше стало вызовов скорой помощи и госпитализаций пациентов с признаками пневмонии и коронавируса.

Один из стационаров клинической больницы Cap.ru

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«Сейчас для больных COVID-19 развёрнуто 2847 коек, из них занято 2277. Это составляет ровно 80%», — уточнил Цигельник.

На этой неделе в Кузбассе для оказания плановой медпомощи будет возвращено ещё100 коек.