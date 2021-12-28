Кызылский район, Тува, , 09:04 — REGNUM В Туве суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом продолжает падать. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявлено 13 новых носителей.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызылском районе, где зарегистрировано пять новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Сут-Хольского, Дзун-Хемчикского и других районов, а также города Кызыла. Общее число случаев заражения с начала года достигло 16 725.

По состоянию на 28 декабря, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 117 пациентов, в том числе пять детей и пять беременных женщин.

«К аппарату ИВЛ подключено 9 больных. В тяжёлом состоянии 48 человек. Свободный коечный фонд составляет 51,3% из 240 коек», — добавили в минздраве.