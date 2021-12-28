28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Жители Ростовской области обрушились с критикой на местные власти после сильнейшего за полувековую историю снегопада. Большинство подписчиков страницы донского губернатора Василия Голубева в Instagram не увидели и намёка на работу коммунальных служб.

Всеволод Немов, , 11:45 — REGNUM Жители Ростовской области обрушились с критикой на местные власти после сильнейшего за полувековую историю снегопада. Комментарии, ярко описывающие последствия разгула стихии и бездействие коммунальных служб, появились на странице донского губернатора Василия Голубева в Instagram. Большинство интернет-пользователей не увидели и намёка на работу коммунальных служб.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Суворовском [микрорайоне] километровые пробки, дороги нечищеные, тротуары. Ехать до Военведа два часа», — написала одна из подписчиц.

«Неделя начинается не с хорошего, а с засыпанных снегом дорог: [улицы] 40-летия Победы, Комсомольская, Каяни, Советская, практически недалеко от центра [донской] столицы, но такая ***», — отметил комментатор.

«А велодорожки кто почистит?» — спросили губернатора.

«А город не готов к зиме. Жил в Сибири, где снега побольше, так коммунальщики чистили город за ночь, здесь — полнейшее безобразие. А сити-менеджер вообще мышей не ловит, пусть часы свои продаст — и не стыдно же светить такими — наймёт узбеков, и они снег почистят, раз не может спланировать и реализовать данное мероприятие», — предложил ещё один интернет-пользователь.

Снегопад в Ростове Rostov-gorod.ru

«Это хорошо, и погода настроение праздничное сделала, но пока не помахал лопатой и не выехал (точнее — попробовал [выехать]) на дорогу. Видимо, снегопад опять неожиданно пошел (г. Новочеркасск)» — сетует подписчик.

«Школьный автобус не доехал из-за нечищеного Северного объезда», — отметила участница дискуссии.

«Василий Юрьевич, почему в Белокалитвинском районе, а именно от п. Шолоховский до х. Ильинка вообще не чистятся дороги, никто не посыпает? Выпал снег в субботу, очень много снега, и никому нет дела, что машина с хлебом до х. Марьевка не дошла. На крутых поворотах заносы, ни главе поселения, ни главе района нет дела. По-моему, в такую погоду в первую очередь надо за дорогами смотреть», — уверены селяне.

«По Батайску одна машина ездила, чистила. Пробки километровые», — поделилась подписчица.

«Добрый день, почему зима каждый раз приходит неожиданно для коммунальных служб? Почему 26.12 выпал снег (по прогнозу погоды, как минимум за три дня о погодных условиях известно), а по факту в понедельник, 27.12, город увяз в снегу и лужах? Не убраны не то чтобы переулки города, а не убраны центральные улицы и проспекты. Ни проехать, ни пройти!» — раздосадован ещё один участник обсуждения.

«Доброе утро! Спасибо! Вам тоже хорошей недели! Но город надо чистить. Ростов замело, если вы пока не в курсе. Коммунальщики рыбу не ловят вообще. У нас на Нахичевани на линиях девственный снег — ни проехать, ни пройти. Очень красиво, но нефункционально, к сожалению», — иронично отметил комментатор.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уважаемый Василий Юрьевич, подскажите, пожалуйста, проводилась ли с районами проверка готовности к снежным осадкам? Если да, то почему тогда Аксай оказался не готов к ним? Вчера ведь был не первый случай выпадения снега за последнюю неделю-две, однако Аксайские власти чистить дороги не спешат. Ул. Речников и весь микрорайон Алексеево нечищеные. Жителям проблематично добираться в центр Аксая, в детские сады и школы (своих у нас и нет), а также до работы», — отметил ещё один житель Ростовской области.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростове-на-Дону за день 26 декабря выпало более половины месячной нормы осадков. Утренние часы пик ростовчане провели в многокилометровых пробках. При этом власти отчитались о круглосуточной работе коммунальных служб и привлечении к уборке снега специальной техники.