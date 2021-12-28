Эдмонтон, Канада, 28 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Сборная Германии одержала победу над командой Чехии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Германия

В составе сборной Германии дубль оформил нападающий Александер Бланк. У чешской команды отличился форвард Ян Мышак.

Ранее сборная Германии проиграла Финляндии (1:3), а сборная Чехии уступила канадцам (3:6).

Сборная Германии набрала два очка и занимает третье место в группе А. Команда Чехии с одним очком идёт на четвёртом месте.

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