Кабул, , 09:02 — REGNUM Официальные лица Кабульского полицейского управления объявили, что за последнюю неделю в афганской столице за уголовные преступления были арестованы около 100 человек.

Арест Connor Tarter

Генерал Мобин, пресс-секретарь Кабульского полицейского управления, заявил, что задержанные были причастны к различным уголовным преступлениям, включая вооружённые ограбления и похищения, и что их дела были переданы в судебные органы.

По его словам, силы безопасности Исламского Эмирата несут ответственность за безопасность граждан страны и прилагают усилия по задержанию тех, кто посягает на неё.

«Их дела переданы в судебные органы, — сказал генерал Мобин. — Мы заверяем жителей Кабула, что силы безопасности работают круглосуточно и берегут ваш покой».

Между тем, некоторые эксперты считают бедность одной из причин продолжения уголовных преступлений в стране.

«Крайняя бедность напрямую влияет на рост числа уголовных преступлений», — сказал TOLOnews военный эксперт Ассадулла Надим.

Жители столицы призывают Исламский Эмират пресечь деятельность людей, которые маскируются под силы Исламского Эмирата и совершают преступления.

«Народ и Исламский Эмират должны работать вместе, чтобы привлечь таких людей к ответственности», — отметил житель Кабула Залмай.

Между тем, глава комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по чистке на прошлой неделе объявил, что 1895 человек были изгнаны их рядов движения за преследование людей.