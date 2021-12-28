Москва, , 09:01 — REGNUM На портале поставщиков Москвы в пилотном режиме начал работу новый сервис для предпринимателей. С его помощью можно подать заявку на получение банковской гарантии, сообщается на портале мэра столицы.

Продовольственные товары Admoblkaluga.ru

Банковская гарантия нужна для подтверждения обязательств исполнения контракта или для участия в конкурентных закупках. Авторизованным пользователям нужно заполнить специальную форму, прикрепить отсканированные копии документов и отправить заявку в банк.

Ранее поставщику для получения банковской гарантии нужно было заполнять бумажные формы, лично посещать отделения банков, приносить дополнительные документы. Подача заявки онлайн значительно упростит предпринимателям работу с документацией и сэкономит их время.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве количество товаров в электронном каталоге портала поставщиков насчитывается более 1,5 млн позиций.

Читайте подробнее: Более 1,5 млн товаров представлено на портале поставщиков Москвы