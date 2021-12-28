Сантьяго, 28 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Избирком Чили подсчитал 100% голосов в рамках выборов президента страны. Данные опубликованы на сайте избирательного органа.

Габриэль Борич

Отмечается, что за кандидата от левых сил Габриэля Борича проголосовали 55,87% избирателей, за его соперника, республиканца Хосе Антонио Каста, — — 44,13%.

Каст признал поражение во втором туре президентских выборов менее чем через сутки после закрытия избирательных участков.