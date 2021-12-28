Ростов-на-Дону, , 09:02 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев снял с новогодней ели, установленной в здании донского правительства, два шара с пожеланиями детей. Таким образом, глава региона принял участие в ежегодной всероссийской акции «Ёлка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Елка Татьяна Стрельцова, ИA REGNUM

Ребята из Волгодонска и Новошахтинска очень хотят получить в качестве подарка на Новый год ноутбук и игровую приставку. Давние мечты детей будут исполнены до боя курантов.

Донской губернатор исполнит мечты ещё двоих юных жителей Ростовской области, которые мечтают посетить Музей космонавтики и побывать на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Их пожелания были прочитаны у новогодней ели в Москве.