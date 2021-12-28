Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не принимать в ускоренном порядке законопроект об упразднении Службы государственного инспектора, осуществляющей надзор за действиями чиновников. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой президента.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

«В то время, когда страна находится в условиях такой тяжёлой поляризации, принятие всех подобных решений вызывает в обществе неясность и вопросы, что реально вредит процессу деполяризации!», — говорится в заявлении Зурабишвили.

Она призвала приостановить принятие законопроекта и начать по нему предварительные консультации. Президент также подчеркнула важность сохранить рабочие места для 114 сотрудников службы, в том числе для госинспектора Лонды Толорая.

Напомним, в парламенте Грузии на этой неделе запланировано рассмотрение проекта закона о разделении Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.

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