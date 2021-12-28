Эдмонтон, Канада, 28 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Сборная Финляндии одержала победу над командой Австрии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 7:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финляндия

В составе сборной Финляндии дубль оформил нападающий Вилле Койвунен. Ещё по шайбе забросили Самуэль Хелениус, Каспер Симонтайваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт.

В составе сборной Австрии точным броском отметился защитник Мартин Урбанек.

Сборная Финляндии набрала шесть очков и занимает первое место в группе А. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом матче финская команда обыграла сборную Германии со счётом 3:1.