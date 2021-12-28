Ташкент, 28 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Франция, пользующаяся огромным авторитетом на международной арене и имеющая значительный экономический потенциал, является одним из ключевых партнеров Узбекистана в Европейском союзе. Об этом заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Официальный визит на высшем уровне во Францию в 2018 году и телефонные переговоры с президентом Эммануэлем Макроном в августе этого года способствовали всестороннему укреплению узбекско-французских отношений», — сказал Мирзиёев, заявление которого обнародовала пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечается, что в Узбекистане совместно с компаниями Франции реализуется ряд взаимовыгодных проектов, в частности, по производству автомобилей Renault в Джизакской области, модернизации энергообъектов с EDF, коммунальной инфраструктуры при участии Veolia, строительству солнечной электростанции с Total Eren.

На мероприятии подтверждена заинтересованность в реализации перспективных проектов в инновационной, аграрной, горнодобывающей, медицинской, образовательной, туристической сферах, расширении культурно-гуманитарных связей. На церемонии также отмечалось, что в 2022 году в Музее Лувра будет проведена выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана.