Казань, 28 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Татарии завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, в крупном размере»), в отношении 61-летнего директора группs предприятий. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, обвиняемый в 2020 году сокрыл от взыскания денежные средства предприятия на сумму более 6,2 млн рублей, производя расчеты с контрагентами минуя счета предприятия, а также путем взаимозачетов, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам.

Мужчина свою причастность к преступлению не признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии генеральный директор ООО «Химбурсервис» в период с 2016 по 2021 годы путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 459 млн рублей.

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