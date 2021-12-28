Токио, , 08:56 — REGNUM Правительство Японии приняло 28 декабря программу, направленную на смягчение проблем человеческого одиночества, сообщает национальное общественное телевидение.

Алексей Явленский. Одиночество. 1912

Отмечается, что власти намерены провести перепись населения, чтобы выявить точное число одиноких граждан для оказания им помощи.

Предполагается сформировать в Японии различные площадки, где одинокие люди могли бы постепенно втягиваться в общение и получать возможность трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирусной инфекции на японской территории количество самоубийств выросло впервые за 11 лет. В частности, за 2020 год в стране около 21 тыс. человек покончили с собой.