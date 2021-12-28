Москва, 28 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. «Парад планет» на вечернем небе и звездопад Квадрантиды смогут наблюдать жители Земли перед Новым город и в начале января. Об этом 27 декабря сообщается на сайте Московского планетария.

Img.rufox.ru Падающий метеорит

Астрономы отмечают, что перед наступлением Нового года сложатся уникальные условия, когда вечером на небосклоне можно будет наблюдать практически все планеты Солнечной системы, кроме Марса, который будет виден в утренние часы. Новогодний «парад планет» все желающие смогут увидеть на зимнем ясном небе в вечерние часы с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Лучшее время для наблюдений — 17:00 по московскому времени. После 18:00 мск планеты будут скрываться с небосклона. Первой скроется Венера, за ней, после 19:00 мск скроется Сатурн, а после 20:30 мск — Юпитер. Нептун можно будет наблюдать до полуночи, а Уран до утра, но только вооружившись телескопом.

После наступления Нового года жителей Земли ждёт ещё один сюрприз: 3 января после полуночи на небе достигнет пика активности звездопад Квадрантиды. Астрономы ожидают падение метеоров с частотой один-два в минуту или 120 в час. Условия для наблюдения обещают быть благоприятными для всех жителей России.

Самое удачное время для наблюдения за «падающими звёздами» — после полуночи 3 января. В эту ночь радиант, (область вылета метеоров) который находится у Квадрантид в созвездии Волопаса, окажется максимально высоко над горизонтом, под «ручкой ковша» созвездия Большой Медведицы.