Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:55 — REGNUM На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в результате которого пострадали двое жителей Забайкальского края. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

28-летний водитель автомобиля Toyota Allion в 3 км от села Бар выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

«В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир легкового автомобиля получили тяжелые травмы, мужчины (жители Забайкальского края) госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.