Москва, 28 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента совместно с благотворителями провели за сутки более десяти гуманитарных акций в отдалённых населённых пунктах Аскеранского района, расположенных вблизи линии разграничения сторон. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы. Нагорный Карабах

В рамках предновогодних праздников российские военные поздравили и вручили подарки более 1700 детям из детских садов и школ.

представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин «Сегодня российским миротворческим контингентом была организована новогодняя акция в Аскеранском районе, в городе Аскеран. Одна тысяча семьсот детишек получили новогодние подарки, игрушки, конфеты. Также детишкам выражаю благодарность за проведённый утренник, волшебный, новогодний. Завтра продолжаются новогодние акции в Аскеранском районе».

Всего в новогодние праздничные дни российские миротворцы планируют провести около 70 гуманитарных акций, на которых подарки получат около восьми тысяч детей из отдалённых районов Нагорного Карабаха.

Очередная партия гуманитарной помощи весом около 20 тонн ранее была собрана благотворительными организациями Москвы и Московской области, и доставлена в Ереван военно-транспортным самолётом ВКС России. Из столицы Армении в Карабах он был автотранспортом доставлен российскими миротворцами.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил, что российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе восстанавливают инфраструктуру и экономику региона.