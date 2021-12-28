* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) критикует директивы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вводящие ограничения для женщин. Об этом сообщает «8 Собх».

Женщины в Афганистане (сс) ArmyAmber

Организация назвала рекомендацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещающую женщинам путешествовать без «спутника-махрама», равносильной заключению женщин в тюрьму.

Хизер Барр, заместитель директора «Хьюман Райтс Вотч» по правам женщин, пояснила, что директива лишает женщин возможности свободно передвигаться, путешествовать, торговать или избегать насилия.

Напомним, министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило рекомендацию, призывающую водителей не возить «женщин без хиджаба» или женщин без сопровождения «махрама» на расстояние более 45 миль (72 км).

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также предписал водителям не включать музыку в автомобилях и останавливаться при необходимости для совершения молитвы. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывали СМИ воздерживаться от трансляции сериалов с участием женщин.

Директива вызвала широкий резонанс. Многие интерпретировали действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как попытку ограничить свободу женщин.

После прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили женщинам-государственным служащим вернуться к работе, за исключением медицинских работников. Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они работают над созданием предприятий, на которых женщины могут свободно трудиться.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в большинстве провинций также не разрешает девочкам старше шестого класса ходить в школу. Радикалы заявили, что работают над тем, чтобы все девочки вернулись в школу.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла недавно издал предварительный приказ о правах женщин, который был встречен с осторожностью. Однако последние рекомендации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали новые опасения.