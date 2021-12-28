Ростов-на-Дону, , 08:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие дни улучшения погодных условий не предвидится. Горожанам следует быть острожными из-за гололёда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Гололед на Большой Морской Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, с 28 по 30 декабря в донской столице ожидаются гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица, ночью и утром — туман. 29 декабря порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам следует быть осторожными и пересекать проезжую часть только в разрешенных местах.