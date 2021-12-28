Сеул, 28 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В декабре 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 103,9 пункта, что на 3,7 пункта ниже, чем в ноябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

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Согласно опубликованным данным, снижение показателя произошло впервые за четыре месяца.

Эксперты отмечают, что нынешнее падение потребительских настроений произошло из-за опасений по поводу роста числа случаев заражений коронавирусной инфекцией и распространением штамма «Омикрон».

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.