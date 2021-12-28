Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Арбитражный апелляционный суд №15 оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердив картельный сговор при реконструкции моста в створе улицы Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского УФАС России.

Donland.ru Мост в створе улицы Малиновского

Установлено, что министерство транспорта Ростовской области, администрация Ростова-на-Дону и АО «Ростовавтомост» заключили антиконкурентное соглашение, наделив АО «Ростовавтомост» преимуществом для участия в торгах.

В период подготовки и проведения аукциона проводились переговоры с компанией, которая предоставила необходимую для победы в торгах документацию. Участники сговора признаны нарушителями п. 4 ст. 16 закона «О защите конкуренции».

ИА REGNUM напоминает, что стоимость реконструкции моста составила 3,2 млрд рублей. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект полностью сдан в эксплуатацию. Ограничений движения по путепроводу нет.