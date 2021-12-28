Ред-Дир, , 08:51 — REGNUM Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная Швеции по хоккею (сс) Frankie Fouganthin

В составе сборной Швеции шайбы забросили нападающие Теодор Нидербах, Альберт Шёберг и Даниэль Юнгман.

Сборная Швеции набрала шесть очка и занимает первое место в группе B. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом матче шведская команда обыграла сборную России со счётом 6:3.

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