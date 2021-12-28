Северодвинск, Архангельская область, 28 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Второй серийный стратегический атомный подводный ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше». Об этом 28 декабря сообщает телеканал «Звезда».

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске

На церемонии выведения подлодки из эллинга присутствовало командование ВМФ России, а также представители власти и промышленности.

Как отметил в ходе мероприятия главком ВМФ РФ Николай Евменов, строительство «Генералиссимуса Суворова» является производственной победой. При этом он уточнил, что подлодки проекта «Борей-А» уже смогли доказать свою надежность.

«Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли», — сказал главком ВМФ России, добавив, что в этих субмаринах сосредоточена военная и научная мысль, вместе с теплом рук и сердец тех, кто их создает.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на главную базу флота в Балтийске Калининградской области из дальнего похода вернулись большие десантные корабли (БДК) «Минск» и «Королёв» Балтийского флота (БФ) ВМФ России.