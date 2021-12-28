Уфа, , 08:52 — REGNUM 176,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов было зачислено в консолидированный бюджет Башкирии по итогах 11 месяцев текущего года. Об этом 27 декабря сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании президиума республиканского правительства.

Бюджет

«Нам удалось вывести большинство макроэкономических показателей на допандемийный уровень и подойти к завершению года на устойчиво положительной динамике. По предварительным данным за 11 месяцев в консолидированный бюджет республики зачислено налоговых и неналоговых доходов в объеме 176,3 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 6,2 млрд руб. или на 3,6 процентов», — приводит пресс-служба его слова.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, в текущем году укрепился экономический потенциал республики.

«Валовой региональный продукт, который к 2024 году должен достичь 2,5 триллионов рублей, по итогам года вырос на 3 процента. Республика преодолевает планку в 2 триллиона рублей. По году видим восстановление финансовых показателей предприятий, и даже преодоление в 1,3 раза допандемийного уровня 2019 года», — приводит пресс-служба слова министра. Сообщается, что в Башкирии прирост капиталовложений составил 3,6%, а их общая сумма составила свыше 244 млрд рублей. Этот показатель является вторым в Приволжском федеральном округе и 12-ым в России.

«В целом инвестпортфель региона включает почти 1800 проектов на сумму порядка 1,3 трлн рублей с созданием более 59,3 тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Башкирия также является одним из лидеров по числу привлеченных инвесторов на территории опережающего социально-экономического развития и занимает второе место среди субъектов РФ. В настоящее время их в регионе 99. Еще семь инвесторов находятся на согласовании в Минэкономразвития России. Таким образом, установленный федеральный план перевыполнен на 24%.

В настоящее время в Башкирии зарегистрировано 11 индустриальных парков и 18 промышленных технопарков, а их заполняемость составляет в среднем свыше 90%.