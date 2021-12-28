Кишинёв, , 08:56 — REGNUM Эскалация между Россией и Украиной, в которую вовлечён Запад, может затронуть и Молдавию. Об этом молдавский президент Майя Санду заявила в эфире телеканала Pro TV.

Майя Санду Presedinte.md

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

По словам Санду, ситуация очень серьёзная, в неё вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирное решение. В Кишинёве надеются, что хуже не станет, и выход будет найден.

«Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе», — сказала молдавский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в адрес России в последнее время звучат обвинения в агрессивных намерениях против Украины. Руководство РФ не раз опровергало подобные утверждения и заявляло, что никаких нападений на кого бы то ни было Москва не планирует.

Читайте также: Санду заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО