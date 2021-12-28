Кишинёв, , 08:50 — REGNUM Молдавии в январе 2022 года придётся покупать природный газ по более высокой цене, чем учтено в тарифах жителей республики. Об этом сообщил журналистам директор Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Октавиан Калмык.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наши оценки и оценки «Молдовагаз» показывают, что цена покупки будет выше, чем та, которая учитывалась в тарифах. Например, в декабре закупочная цена составляла $550 за тысячу кубометров (в ноябре — около $450), но мы утвердили в тарифах цену в размере $430», — отмелил Калмык.

Он подчеркнул, что пока НАРЭ не будет повышать тарифы для населения, которые установлены до конца будущего года. Если будет необходимость пересмотреть тарифы, то об этом сообщат дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, новые условия контракта на поставку газа из России в Молдавию предусматривают плавающую цену в зависимости от биржевой. В декабре спотовая цена газа на европейском рынке превышала $2,5 тыс. за тысячу кубометров, но потом снизилась до $1,1 тыс.

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