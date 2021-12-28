Ташкент, , 08:48 — REGNUM В последние годы двусторонние отношения Узбекистана и Венгрии, основанные на многовековой исторической близости и тесных связях двух народов, характеризуются поступательным развитием. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Узбекистан в марте этого года узбекско-венгерское сотрудничество достигло уровня стратегического партнерства», — подчеркнул глава Узбекистана.

Он выразил уверенность в том, что продолжение конструктивного диалога лидеров двух стран будет способствовать дальнейшему развитию межгосударственных отношений.

В ходе церемонии отмечалось, что за последние годы объем взаимного товарооборота вырос в два раза. Успешно осуществляются совместные проекты с ведущими венгерскими компаниями. Создан механизм межрегионального сотрудничества. В июне этого года успешно проведен первый Форум ректоров вузов двух стран. С сентября в венгерских вузах начали учебу студенты из Узбекистана в рамках программы «Хунгарикум».

На мероприятии отмечена необходимость расширения сотрудничества в таких важных сферах, как сельское хозяйство, животноводство, машиностроение, фармацевтика, логистика и туризм.