Москва, 3 января, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Москве образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ в новогодние каникулы — с 3 по 9 января — проведет бесплатные мероприятия для москвичей всех возрастов, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Робостанция на ВДНХ

Посетители инновационного комплекса «Техноград» смогут посетить занятия по программированию, робототехнике, веб-дизайну и маркетингу, получить консультации по профориентации и научится создавать компьютерные игры.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Всего «Техноград» подготовил около 50 познавательных и творческих мероприятий. Для участия требуется предварительная регистрация.

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