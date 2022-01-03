Более 50 мероприятий проведёт «Техноград» на ВДНХ в новогодние каникулы
Москва, 3 января, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Москве образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ в новогодние каникулы — с 3 по 9 января — проведет бесплатные мероприятия для москвичей всех возрастов, сообщается на портале мэра столицы.
Посетители инновационного комплекса «Техноград» смогут посетить занятия по программированию, робототехнике, веб-дизайну и маркетингу, получить консультации по профориентации и научится создавать компьютерные игры.
Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Всего «Техноград» подготовил около 50 познавательных и творческих мероприятий. Для участия требуется предварительная регистрация.
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