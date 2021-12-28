Джакарта, , 08:45 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе Джокьякарты и Центральной Явы, дважды за 28 декабря выбросил в небо горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи commons.wikimedia.org

По данным центра исследований, горячие облака спустились на расстояние 1,8 км.

Вулкан Мерапи проявляет активность с 5 ноября 2021 года. С этого времени были зафиксировано 18 выбросов лавы.

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